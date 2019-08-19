Son Dakika Haberleri: Eşi ile tartışan adam nehre böyle atladı
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Eşi ile tartışan adam nehre böyle atladı

1 saat önce

Eşi ile tartışan adam nehre böyle atladıZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Filyos Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki bir kişi köprüden atladı.

Eşi ile tartışan adam nehre böyle atladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Filyos Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki bir kişi köprüden atladı.
Olay akşam saatlerinde Çaycuma İlçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde meydana geldi. Evli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Nihat Tabak, üzeri çıplak halde köprünün altındaki su boruların üzerinde oturmaya başladı. Köprüde bir kişinin oturduğunu gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre Tabak'ı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İkna olmayan Nihat Tabak, Filyos nehrine atladı. Bir süre nehirde sürüklenen Tabak'ı sudan Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Nihat Tabak, olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tabak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nihat Tabak'ın eşi ile tartıştığı ve bu yüzden intihara kalkıştığı iddia edildi.
Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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