Eşi ve kızını kaybeden acılı babanın paylaşımı yürekleri dağladı - Son Dakika

Dün yaşanan acı olayda eşi ve küçük kızı boğularak ölen acılı baba Muhammed Solmaz'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu.

Arefe günü Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Muhammed Solmaz'ın eşi ve küçük kızı gölette boğularak can vermişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan baba Solmaz, yürekleri burktu. Kızı Cevahir Gül Solmaz'ın (14) fotoğrafını paylaşan acılı baba, "Annenle sen beni yaktınız. Canım kızım mekanınız cennet olsun" diye not düştü.

Öte yandan, incelemelerin ardından cenazelerin Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR