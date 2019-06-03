Son Dakika Haberleri: Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü
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Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü

1 saat önce

BARTIN'da, Tamer Turan T.(33), eşine laf attığını iddia ettiği Yaşar Köse'yi (39) tabancayla vurarak, öldürdü.

Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü, System.String[]
BARTIN'da, Tamer Turan T.(33), eşine laf attığını iddia ettiği Yaşar Köse'yi (39) tabancayla vurarak, öldürdü.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde klarnet çalan Tamer Turan T., Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'ye tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Yaşar Köse'ye isabet etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra polis saldırgan Tamer Turan T. ile Özgür Dönmez'i gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan suç kayıtları olduğu belirlenen Tamer Turan T., ifadesinde arkadaşlarıyla caddede bulundukları sırada Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'nin, daha önceden tanıdıkları eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini, bunun üzerine sinirlenerek evine gidip, silahını aldığını ve geri gelip, ateş açtığını anlattı. Tamer Turan T. ve Dönmez'in sorgusu sürüyor.
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- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:46 Kaynak: DHA
Bartın, Tamer Turan, Güncel
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