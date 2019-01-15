Son Dakika Haberleri: Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Kendisini Eve Kilitledi

Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Kendisini Eve Kilitledi

1 saat önce

Karabük'te eşini darbettiği iddia edilen koca, polislerin geldiğini görünce kendisini eve kilitledi.

Eşini Darbettiği İddia Edilen Kişi Kendisini Eve Kilitledi, System.String[]
Karabük'te eşini darbettiği iddia edilen koca, polislerin geldiğini görünce kendisini eve kilitledi.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta oturan G.U, polisi arayarak eşi B.U'nun kendisini darbettiğini söyleyerek yardım istedi.

Polislerin geldiğini gören B.U, eşini ve bebeğini dışarı göndererek kendisini eve kilitledi.

Yaklaşık yarım saat polislerin eve girmesine müsaade etmeyen B.U, evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Karakola götürülen şüpheli, eşinin şikayetçi olmamasıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:55 Kaynak: AA

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