Eşini kuaförde öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler İlçesinde geçen 2 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Sinem Kaya'yı (33) sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren Dinçer Özden (39) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Özden'e olayda yardım ettiği ileri sürülen birlikte yaşadığı Gülizar Kavçin'in (44) de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan bir iş yerinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı inşaat işçisi eşi Dinçer Özden'nin kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atıp, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Özden belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özden ise tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDISoruşturmanın ardından Dinçer Özden hakkında, dini nikahlı eski eşi Sinem Kaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, birlikte yaşadığı Gülizar Kavçin hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.'KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM'İddianamede Dinçer Özden ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Gülizar Kavçin ile öldürülen Sinem Kaya'nın babası Abdullah Kaya 'nın ifadelerine de yer verildi. İddianamedeki ifadesinde cinayeti nasıl planladığını anlatan Dinçer Özden, "Sokağa daha önce 4-5 kez gittim. Olaydan bir gün önce de gittim ama çocuklarımı göremedim. Olaydan bir gün önce Sinem Kaya bana farklı bir hesaptan hakaret içerikli mesaj attı. Bu durum psikolojimi bozdu. 7 mermisi olan tabancayı yanıma alıp, olay günü tekrar sokağa gittim. Bir saat kadar bekledim. Buradan kalkacakken Sinem Kaya'yı gördüm. Sinem, sırtı dönük şekilde telefonla oynuyordu ancak telefonda ne yaptığını görmedim. Kendisine 'Gel senin evine gidelim. Büyükleri çağıralım. Bu işi bitirelim' dedim. Benden korktu ve kaçmaya başladı. Peşinden koştum. Silahı nasıl çektiğimi ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Neresinden isabet aldı, hatırlamıyorum. Eşimin peşinden iş yerine girdim ve çıktığımda silahı sandalyeye bıraktım. Orada bulunan polislere teslim oldum" dedi.'SİNEM KAYA YÜZÜNDEN EŞİMDEN BOŞANDIM'Gülizar Kavçin de iddianamede yer alan ifadesinde, "Dinçer ile olan ilişkimi etrafa Sinem Kaya anlattı. Eşim bana boşanma davası açıp, evden attı. Bu sürede İstanbul 'da kardeşimin yanında kaldım. Ortada kalınca bana Dinçer sahip çıktı. Sinem Kaya nedeniyle ailemle aram açıldı. Eşime ve aileme mesaj atarak Dinçer ile ilişkim olduğunu söyledi. Olay günü evimdeydim. Dinçer'e ne yaptığını sordum. Bana, 'Bulvarda dolaşıyorum' dedi. Ona eve dönmesini söyledim. Hiçbir zaman Dinçer'i Sinem'e karşı tahrik etmedim. Dinçer, Sinem'in kendisini tahrik ettiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ben yapmaması gerektiğini söyledim. Olayın gerçekleşmesinde herhangi bir etkim yok" dedi.'KIZIMIN ÜZERİNE BAŞKA KADIN GETİRDİ'Öldürülen Sinem Kaya'nın şikayetçi olan babası Abdullah Kaya da iddianamedeki ifadesinde şunları söyledi: "Kızım ile Dinçer Özden arasında şiddetli geçimsizlikleri vardı. Dinçer, kızımın üzerine eve başka bir kadın getirdi. Bu nedenle kızım evi terk ederek bizim yanımıza geldi. Bunun üzerine kızımı tehdit etti. Tehditler üzerine kızım Özden'in yanına döndü. Olaydan 6 ay önce de olayın yaşandığı eve 2 çocuğuyla birlikte geri taşındı. Yeni bir hayat kuruyordu. Olaydan 1 gün önce kızım Dinçer'in ağabeyi Salih Özden 'in eşi ile görüşmüş. O, Dinçer'in cezaevine girdiğini söyleyince kızım rahatlamış. Dinçer'in kafasında kurgulamasıyla, kıskançlık nedeniyle olay yaşandı. Kızım başka birisiyle gezdiğini ben duymadım ve görmedim. Şikayetçiyim. Gerekli cezayı almasını istiyorum."

Davanın görülmesine ağustos ayında Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.