Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdükten Sonra Kendini İhbar Etmiş

Eşini Öldürdükten Sonra Kendini İhbar Etmiş

1 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A'nın olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Eşini Öldürdükten Sonra Kendini İhbar Etmiş, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A'nın olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 50 yaşındaki Hürü A'nın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hürü A. ile eşi Hasan A'nın sık sık tartıştığı ve zanlının psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olay sonrası Hasan A'nın polisi arayarak eşini öldürdüğünü ve ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Hürü A'nın Düziçi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsisinde, vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu tespit edildi.

Otopsi sonrası yakınlarınca alınan Hürü A'nın cenazesi toprağa verildi.

Olay sonrası evde gözaltına alınan Hasan A'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ölmüş, eşi ise gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:07:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürdükten Sonra Kendini İhbar Etmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]