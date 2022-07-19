Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi - Son Dakika
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Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi

19.07.2022 14:59
Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi

Konya'da evi terk eden eşi Nuriye Üniver'i öldüren kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan Ahmet Rufai Ünver, mahkemedeki savunmasında, "Kayınpederimle inatlaştık. Sinirle ateş ederken eşim önümden geçti, bu sırada o da vuruldu" şeklinde konuştu.

Konya'da Nuriye Ünver, eşi Ahmet Rufai Ünver ile tartışmalarının ardından evi terk edip aynı mahallede oturan babası Abdullah Akarsel'in evine gitti. Ahmet Rufai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuriye Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Olayın ardından kaçtığı Konya kent merkezinde suç aleti tabancayla yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan Ahmet Rufai Ünver, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Ünver duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken, saldırıda yaralanan Abdullah Akarsel, Nebahat Akarsel ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KAYINPEDERİM, SEN O SİLAHI SIKAMAZSIN DEDİ"

Ahmet Rufai Ünver, savunmasında, kayınpederi Abdullah Akarsel'in evine gittiğinde tartışma çıktığını belirterek, "Kayınpederimin evine gittim. O sırada çocuklarım evden çıktı. Daha sonra evden Nebahat Akarsel çıktı ve bana 'eşin burada al götür' dedi. Daha sonra eşim ve kayınvalidem çıktı. Sonra da evin sağ tarafından kayınpederim elinde sopayla bana küfrederek gelmeye başladı. Eşim de bana küfretmeye başladı. Ben de çocukları arabaya bindirip gitmeye çalıştım. Kayınpederim küfretmeye devam etti. Ben de yanımdaki silahı çıkardım. Kayınpederim, bana, 'Sen o silahı sıkamazsın' dedi. Kayınpederimle inatlaştık. Sinirle ateş ederken eşim önümden geçti, bu sırada o da vuruldu" dedi. Mahkeme heyeti, Ünver'in savunmasının ardından duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Cihanbeyli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kayınpederim o silahı sıkamazsın dedi - Son Dakika
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