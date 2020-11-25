Eşinin 46 yıl önce verdiği mısır püskülünü hala yanında taşıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 46 yıl önce eşinin kendisine hediye ettiği mısır püskülünü halen yanında taşıyan 71 yaşındaki Sait Ahraz, "kadına şiddete hayır" mesajı verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sait (71) ve Günay Ahraz (62) çiftini Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadıkları evde ziyaret etti.

Sait Ahraz, pandemi nedeniyle maske ve mesafe kuralları çerçevesinde evinin bahçesinde kabul ettiği ziyaretçilerine eşinin 46 yıl önce tanıştıklarında kendisine hediye ettiği mısır püskülünü gösterdi.

Mutlu bir evliliğin saygı ve sevgiye endeksli olduğunu anlatan Ahraz, eşine şiirler okudu.

"Kadına şiddete hayır" mesajları veren Sait Ahraz, "Kadınlar bizim anamız, bacımızdır. Onları sevelim, eziyet etmeyelim. Kadınlara bir kişi vurabilir, o da karnında tekme atan bebeğidir. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' denmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun da ailenin 46 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ve yaşam tarzıyla genç evli çiftlere önemli mesajlar verdiğini söyledi.