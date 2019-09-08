Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAPendik'te, dün balkonda tartışan çiftten, düşen kadın olayın hemen ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, peşinden aşağı atlayarak ağır yaralanan koca da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Hilal Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Gökhan Güneş tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.



Görüntü Dökümü

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-Karı-kocanın fotoğrafı

AKTÜEL

-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Üst katında olay yeri incelemenin delil araştırması

-Sokaktan detaylar

-Genel ve detaylar