Eşitsizlik Siyasi Tehdit Oluyor

21.01.2026 11:22
Oxfam İcra Direktörü Behar, süper zenginlerin artan gücünün toplumsal istikrarsızlık yarattığını uyardı.

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam International İcra Direktörü Amitabh Behar, süper zenginlerin artan gücünün halkın iradesini gölgelediği, zengin ile fakir arasındaki uçurumun artık "siyasi bir tehdit" haline geldiği uyarısında bulundu.

Behar, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları'nda küresel eşitsizliğin ulaştığı boyutlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Son 12 ayda dünya genelindeki milyarderlerin servetlerine 2,5 trilyon dolar daha eklediğini belirten Behar, bu milyarderlerin toplam servetinin 18,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Bu artışın önceki beş yıllık ortalamadan üç kat daha hızlı gerçekleştiğine dikkati çeken Behar, "Sadece geçen yıl biriken bu 2,5 trilyon dolar, dünyadaki yoksulluğu 26 kez kökten bitirmeye yetecek bir kaynaktır." ifadesini kullandı.

"Milyarderler siyasi gücü satın alıyor"

Behar, bugünün süper zenginlerinin sadece ekonomik olarak güçlenmekle kalmadığını, aynı zamanda siyasi gücü de kontrol altına aldığını vurguladı.

Oxfam'ın yayımladığı son Küresel Eşitsizlik Raporu'na göre bir milyarderin siyasi bir makama gelme olasılığının ortalama bir vatandaştan 4 bin kat daha fazla olduğunu belirten Behar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milyarderler medya evlerini, siyasetçileri ve hatta hükümetleri satın alıyor. Bu durum, politikaların halkın değil, süper zenginlerin lehine şekillenmesine yol açıyor. Ekonomik yoksulluk açlığa, siyasi yoksulluk ise öfkeye yol açar. Bugün gördüğümüz şey tam olarak bu siyasi öfkedir. Süper zenginlerin artan gücü, halkın iradesini gölgeliyor. Zengin ile fakir arasındaki uçurum artık 'siyasi bir tehdit' haline geldi."

Behar, küresel eşitsizliğin "tehlikeli ve sürdürülemez bir siyasi açık" oluşturduğu uyarısında bulundu.

Zenginlerin daha fazla servet biriktirmesinin istihdamı artıracağı yönündeki görüşlerin bir "efsane" olduğunu savunan Behar, ekonomik faaliyetlerin daha adil dağıtılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett'ın "Resepsiyonistimden daha az vergi ödüyorum" sözlerini hatırlatan Behar, küresel eşitsizliğin azalması için adil bir vergilendirme sisteminin zorunlu olduğunu vurguladı.

"Eşit toplum inşa edin"

Amitabh Behar, teknolojik gelişmelerin eşitsizliği derinleştirdiğine işaret ederek, en büyük 10 sosyal medya platformundan 9'unun ve en büyük yapay zeka girişimlerinden 8'inin milyarderlerin kontrolünde olduğunu söyledi.

Eşitsizliğin kaçınılmaz olmadığını belirten Behar, hükümetlere, vergilendirmede şirketlerin ve ultra zenginlerin adil paylarını ödemesinin sağlanması önerisinde bulundu.

Behar, kamu hizmetlerine yatırımın da eşitsizliği azaltacağını vurgulayarak, eğitim, sağlık ve güvenli içme suyuna erişimin garanti altına alınmasının ve her çalışanın insanca yaşayabileceği bir ücret almasının önemli olduğunu anlattı.

Davos'tan milyarderlere seslenen Behar, "Eşit toplum inşa edin. Aksi takdirde, bu adaletsiz sistem hem toplumları hem de siyaseti kırılganlaştırarak istikrarsız bir geleceğe yol açacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

