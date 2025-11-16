ESK'den Canlı Hayvan İthalatı Açıklaması - Son Dakika
Ekonomi

ESK'den Canlı Hayvan İthalatı Açıklaması

16.11.2025 16:17
Et ve Süt Kurumu, yurt dışı hayvan alım iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü, piyasa regülasyonları kapsamında yürütülen yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, kurumun et ithalatına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara dair dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

CANLI HAYVAN VE KARKAS ALIM İDDİALARINA YANIT

Açıklamada, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların, 8 Kasım 2023'te gündeme geldiği ve yayımlanan kamuoyu açıklamasıyla "gerçek dışı" olduklarının açıkça ortaya konduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır.

"KURUMUMUZ REGÜLASYON FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEKTİR"

Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."

Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
