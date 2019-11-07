Son Dakika Haberleri: Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor
Son Dakika Dünya Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

6 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter'ın eski 2 çalışanı ve söz konusu 2 çalışan ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında aracı olarak hareket eden bir Suudi vatandaşı casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter'ın eski 2 çalışanı ve söz konusu 2 çalışan ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında aracı olarak hareket eden bir Suudi vatandaşı casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Twitter'ın eski 2 çalışanı olan Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah, Suudi Arabistan adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor. Abouammo sahte belge hazırlama ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan beyanda bulunmakla suçlanırken; Alzabarah ise Suudi yetkililer adına, 2015 yılında 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişiler verilerine erişmekle suçlanıyor. Ayrıca Suudi vatandaşı olan Ahmed Almutairi'nin de söz konusu 2 eski Twitter çalışanı ve Suudi yetkililer arasında aracı olarak harekete ederek casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Çarşamba günü Seattle şehrindeki bir mahkemeye çıkarılan ve Cuma günü görülecek davaya kadar tutukluluk haline karar verilen Abouammo'nun, Twitter'daki işinden 2015 yılında ayrıldığı belirtiliyor. Alzabarah'ın ise yöneticilerin durumu fark etmesiyle idari izne çıkarıldığı ve ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a gittiği kaydediliyor.

Alzabarah ve aracı olarak hareket eden Ahmed Almutairi'nin Suudi Arabistan'da olduğu düşünülüyor. Suudi Arabistan'ın bu şekilde takipçisi yüksek gazeteci ve muhalifleri takip ettiği ve hesapları üzerinden özel bilgilerine ulaştığı belirtiliyor.


Suudi Arabistan, Twitter, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek
Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 17:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]