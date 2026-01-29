Eski Adliye Binası Kız Yurduna Dönüşüyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki eski adliye binası 72 yataklı kız öğrenci yurduna dönüştürülecek.

Belediye Başkanı Ahmet Keleş, iş insanı Mehmet Kobya ile makamında bir araya geldi.

Eski adliye binasının öğrenci yurduna dönüştüreleceği protokolü Keleş ile Kobya arasında imzalandı.

Başkan Ahmet Keleş, Mehmet Kobya ile yurt inşaatının yapımına ilişkin protokolü imzaladıklarını belirterek, "Eski adliye binamızı kız yurdu olarak dönüştüreceğiz. Eğitime ve ilçemize her alanda verdiği kıymetli destekler için Mehmet Kobya'ya teşekkür ediyorum. Çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Güler Kobya Kız Öğrenci Yurdumuzun ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.