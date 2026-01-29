Eski Adliye Binası Kız Yurduna Dönüşüyor - Son Dakika
Eski Adliye Binası Kız Yurduna Dönüşüyor

Eski Adliye Binası Kız Yurduna Dönüşüyor
29.01.2026 10:22
Trabzon Çarşıbaşı'ndaki eski adliye binası, 72 yataklı kız öğrenci yurduna dönüştürülecek.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki eski adliye binası 72 yataklı kız öğrenci yurduna dönüştürülecek.

Belediye Başkanı Ahmet Keleş, iş insanı Mehmet Kobya ile makamında bir araya geldi.

Eski adliye binasının öğrenci yurduna dönüştüreleceği protokolü Keleş ile Kobya arasında imzalandı.

Başkan Ahmet Keleş, Mehmet Kobya ile yurt inşaatının yapımına ilişkin protokolü imzaladıklarını belirterek, "Eski adliye binamızı kız yurdu olarak dönüştüreceğiz. Eğitime ve ilçemize her alanda verdiği kıymetli destekler için Mehmet Kobya'ya teşekkür ediyorum. Çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Güler Kobya Kız Öğrenci Yurdumuzun ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çarşıbaşı, Belediye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
