Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun
(54) evinde ölü bulundu.
Ödemiş ve Tire
adliyesinde görev yapan ve emekli olan Ahmet Uzun'dan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Uzun'un Hürriyet Mahallesi
Kırçiçeği Sokak'taki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis
ekipleri, evin salon kısmında Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Uzun'un öldüğü belirlenirken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Ahmet Uzun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- İzmir
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