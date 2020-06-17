Eski Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Selahattin Yıldız vefat etti

Eski Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri ve İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, atletizmde büyük emeği olan ve camiada 'Selahattin Abi' olarak bilinen eski hakem Selahattin Yıldız'ın 90 yaşında İstanbul'da vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Selahattin Yıldız'ın camiada yeri doldurulamayacak çok önemli bir figür olduğunu söyledi.

Çintimar, Yıldız'ı vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Yarıştığım yıllarda yöneticiliğimi yapan, sürekli yarışmalarda görüp halini hatırını sorduğumuz çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun." dedi.

1929 İskeçe doğumlu Selahattin Yıldız, atletizme 1944 yılında İstanbul'da başladı. 1955 yılına kadar uzun mesafe ve yürüyüş branşlarında yarışan Yıldız, daha sonra gazetecilik yapmaya başladı. 1952'de İstanbul'da İl Ajanı Neriman Tekil'in yardımcısı olan Yıldız, 1962-63 yıllarında Jerfi Fıratlı döneminde Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreterliği, 1968'den 2005'e kadar aralıklarla yaklaşık 30 yıl İstanbul Atletizm İl Temsilciliği yaptı.

Merkez Hakem Kurulunda da uzun yıllar görev alan Yıldız, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı. Selahattin Yıldız, 76 yıllık üyesi olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde (BJK) Divan Kurulu'nda bulunuyordu.

Yaşamı boyunca onlarca onur ve hizmet ödülü alan Yıldız, Avrupa Atletizm Birliği tarafından da atletizme katkılarından dolayı ödüllendirilmişti.

Yöneticiliğinin yanı sıra, teknik bilgisi, sporun tüm tarihsel gelişimine hakimiyeti, dokümantasyon ve istatistiğe olan merakıyla da iz bırakan Selahattin Yıldız, bu yılın başına kadar da yarışları yerinde takip etmeyi sürdürdü.