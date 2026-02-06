Eski Başbakan'dan Etnik Temizlik İtirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Başbakan'dan Etnik Temizlik İtirafı

06.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehud Olmert, İsrail'in Batı Şeria'daki etnik temizliğe ortak olduğunu ve 'Yahudi teröristleri' vurguladı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) destekli bir etnik temizlik yaptığını yazdı.

Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Haaretz gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Makalede İsrail devletinin Batı Şeria'daki etnik temizliğe ortak olduğuna dikkati çeken Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri "Yahudi teröristler" olarak tanımladı.

Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hem canlarına hem de mallarına zarar verdiğinin altını çizerek, bu saldırıların amacını "Yahudi teröristler, tek bir amaç için nefret ve şiddetle Filistinlilere saldırıyor: Onları yaşadıkları yerlerden kaçırmak. Tüm bunlar, Yahudi yerleşimleri için alanın hazırlanması ve toprakların ilhak edilmesi hayalinin gerçekleştirilmesi umuduyla yapılıyor." ifadeleriyle açıkladı.

Tüm bu saldırıların İsrail polisi ve askerinin gözleri önünde gerçekleştiğine ve saldırganların İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in inisiyatifiyle silahlandırıldığına işaret eden Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail devletinin dolaylı ve doğrudan yollarla milis faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

"İsrail polisi de Yahudi teröristlere ilham kaynağı oluyor." diyerek Filistinlilere saldırı düzenleyen radikal Yahudilerin "şaşırtıcı bir şekilde" tespit edilemediğini, eylemler gerçekleşmeden önce önlenemediğini ve saldırılardan sonra tutuklanmadığını kaydeden Olmert, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler tutuklanıyor, Yahudi teröristler değil. Eğer bu tek seferlik bir olay ya da polisin tesadüfi bir başarısızlığı olsaydı, polisin ihmalkarlığını haklı çıkarmak mümkün olabilirdi. Ancak mevcut duruma bakıldığında, bunun kasıtlı bir politika olduğunu kabul etmekten başka çare yok. İsrail polisi, bir politika olarak, suçların işlenmesine aktif şekilde yardımcı oluyor."

Şabak'ın "Yahudi teröristler" tarafından gerçekleştirilen saldırıları önceden engellemek için aktif hareket etmediğini aktaran Olmert, İsrail Savunma Bakanlığının bu politikaya ortak olduğunu "Yahudilere karşı idari tutuklama emirleri artık yok." açıklamasını hatırlatarak saldırılara göz yumulduğunu kaydetti.

Olmert, uluslararası kamuoyuna seslenerek "Yahudi teröristlere ve onların destekçilerine karşı önlemler alanlar takdir ve şükranı hak edeceklerdir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ehud Olmert, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başbakan'dan Etnik Temizlik İtirafı - Son Dakika

Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:08:55. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Başbakan'dan Etnik Temizlik İtirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.