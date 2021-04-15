Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi - Son Dakika

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi

15.04.2021 13:08
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi, System.String[]

Eski Başbakan ve TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi.

TBMM Şeref merdivenlerinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM eski başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve diğer yetkililer katıldı. Yıldırım Akbulut'un özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop, uzun devlet ve siyaset hayatında birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa eden, ülkemize değerli hizmetlerde bulunan merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret diledi. Şentop, "Ölüm hayatımızı da anlamlı kılan, dünyamızın acı ama kaçınılmaz bir gerçeğidir. Esasen dünyaya ölmek için geliriz ama dirilmek ve baki bir hayata devam etmek için ölürüz. Ölüm, baki hayat yolculuğumuzda bir dönemin sona ermesidir ama yeni bir dönemin, yeni bir hayat safhasının başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle devam etti:

"Parti genel başkanlığı, milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerinde ülkemize ve milletimize hizmet eden merhum Akbulut, ömrünün son zamanlarında dahi hizmetten geri durmamış, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etmiştir. Siyasetin zorlu çarkları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen merhum Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir."

Akbulut'un damadı İsmail Kırca'nın konuşmasının ardından TBMM Camii imamı tarafından dua edildi. Akbulut'un cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucuları arasında yer alan Yıldırım Akbulut, 1983'teki genel seçimlerde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girerek, 26 Ekim 1984-6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 1987'deki genel seçimlerde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü. Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un başbakanlığında 47. hükümet kuruldu. 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü. - ANKARA

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi - Son Dakika


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