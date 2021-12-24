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Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 08:56

Son dakika gündem haberi... Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Evinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çiller, haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un, oğlunun kabrine ulaşmaya çalışırken polis engeline takılan Filistinli anne Ula Nebabte'nin, çocuğunun kabri başında gözyaşlarını tutamadığı anları aktaran "Kudüslü acılı anne" fotoğrafına oy verdi.

Çiller, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un Kovid 19'la mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarının hayat kurtarma çabaları sırasında annelerinden veya ailelerinden uzakta tedavi gören bebek hastalara gösterdiği şefkati gözler önüne seren, "Sağlık çalışanlarının şefkat elleri " fotoğrafını seçti.

Tansu Çiller, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Milli Güreşçi Yasemin Adar'ın ABD'li rakibine karşı verdiği mücadeleyi anlatan "Bırakmam" fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Çiller, şunları söyledi:

"Filistinli bir anne oğlunun mezarının değiştirilmesini istemiyor. Yatan bir evlat var orada. Bir annenin evladını kaybetmesinin ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ben Mescid-i Aksa'ya gittim ve orada namaz kılan ilk Başbakanım. Bu nedenle oranın huşu içinde andığım derin bir anısı var ama asıl burada gördüğüm bir annenin acısı. Bu acıyı en iyi anneler anlar ve ben de bir anne olarak çok duygulandım bu fotoğrafı gördüğümde.

Özellikle ülkemizde sağlık alanında çalışanlarımız bu pandemi sürecinde çok büyük bir özveri gösterdiler, gece gündüz demeden çalıştılar. Bu vesileyle onlara da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bugün biraz daha iyiye gidiyorsak sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Hepsine şükranlarımı, en derin minnet duygularını sunuyorum.

Spor alanında seçtiğim resimde Yasemin'in şahsında başta genç kızlarımızın ve tüm gençlerimizin mücadele duygusunu görüyorum. Hem de milli duygularla yapılan bir mücadele duygusunu görüyorum. Yasemin burada yenilmiş ama önemli olan o değil. Önemli olan içten verilmiş bu mücadele. Milli bir güçle asılıyor sonuna kadar. Gençlerimizin bu milli duygularla bizleri temsil etmeleri, özverili çalışmaları bizim geleceğimizdir. Bütün gençlerimizi içten kutluyorum."

Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Anadolu Ajansı, Tansu Çiller, Polis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Eski Başbakanlardan Tansu Çiller AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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