Eski Belediye Başkanına Terör Finansmanı Cezası

DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı yapmış isimlerin de bulunduğu 25 sanık, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Karar duruşması İstanbul Adalet Sarayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlanmış 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.

ŞÜKRÜ GENÇ'E 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, eski Sarıyer Belediye Başkanı Sükrü Genç ile Mahmut Serdar Kızılay hakkında 'Terör örgütüne finansman' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar Orhan Beğenmiş, Mehrali Seçme, Erdoğan Yıldız ve Abdurrahman Emin'e 'Terör örgütüne finansman' suçundan 1 yıl 13 ay; Zafer Eskiköy, Sinan Çetiz, Necati Demirci, Muhittin Yetimler, Melih Morsünbül, Kaya Emir Dönmez, İsmail Yalnız, ve Haydar Battal'a ise yine 'Terör örgütüne finansman' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2 ŞÜPHELİ TAHLİYE, 4 ŞÜPHELİYE BERAAT KARARI

Sanıklar İsmail Erdem ve Kalender Özdemir hakkında, hükümle birlikte tahliye kararı verildi. Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ve Haydar Özgül hakkında ise beraat kararı verildi.