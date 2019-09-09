Eski Bira Fabrikası Yerine Mescit İnşası Planı Tartışma Yarattı
22 dakika önce
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Bomonti semtine de adını veren eski bira fabrikasının ayakta kalan son yapıları yeni bir tartışmanın konusu oldu.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Bomonti semtine de adını veren eski bira fabrikasının ayakta kalan son yapıları yeni bir tartışmanın konusu oldu. Yapılardan biri Diyanet'e devredilirken, buranın yıkılıp yerine içinde mescit de barındıran yeni bir bina inşa etme planı tartışma yarattı
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:01
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