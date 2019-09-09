Son Dakika Haberleri: Eski Bira Fabrikası Yerine Mescit İnşası Planı Tartışma Yarattı
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Eski Bira Fabrikası Yerine Mescit İnşası Planı Tartışma Yarattı

22 dakika önce

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Bomonti semtine de adını veren eski bira fabrikasının ayakta kalan son yapıları yeni bir tartışmanın konusu oldu.

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İstanbul'un Şişli ilçesindeki Bomonti semtine de adını veren eski bira fabrikasının ayakta kalan son yapıları yeni bir tartışmanın konusu oldu. Yapılardan biri Diyanet'e devredilirken, buranın yıkılıp yerine içinde mescit de barındıran yeni bir bina inşa etme planı tartışma yarattı

Eski Bira Fabrikası Yerine Mescit İnşası Planı Tartışma Yarattı

İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:01 
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