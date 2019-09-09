Eski Bira Fabrikası Yerine Mescit İnşası Planı Tartışma Yarattı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Bomonti semtine de adını veren eski bira fabrikasının ayakta kalan son yapıları yeni bir tartışmanın konusu oldu. Yapılardan biri Diyanet'e devredilirken, buranın yıkılıp yerine içinde mescit de barındıran yeni bir bina inşa etme planı tartışma yarattı