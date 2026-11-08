Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

CHP’de kurultay tartışmaları devam ederken, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve 19. ve 20. dönem Hatay Milletvekili Nihad Matkap, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİNİN KARŞILANMAMASINA TEPKİ

İstifasının gerekçelerini açıklayan Matkap, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarla olağanüstü kurultay başvurusunda bulunduğunu ancak parti yönetiminin bu talebi yerine getirmediğini ifade etti.

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin uzamasını da eleştiren Matkap, yaşanan gelişmeler nedeniyle CHP'den ayrılma kararı aldığını bildirdi.

"CHP KURULUŞ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI"

CHP'nin kuruluş değerlerinden ve demokratik anlayışından uzaklaştığını savunan Matkap, istifasının kişisel nedenlere dayanmadığını vurguladı.

Matkap, partisinden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete bağlılığını sürdüreceğini belirtti.