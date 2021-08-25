Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi

Prestij müzik döneminde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ve Mahsun Kırmızıgül dostluğu bozulmuş, ikilinin yolları yıllar önce ayrılmıştı. Röportajlarında 'yeniden bir araya gelmek yok' mesajı veren iki ismi, yaşadıkları zor günler bir araya getirdi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ani ölümüyle yıkılan Alişan, koronavirüse yakalanan Kırmızıgül için destek paylaşımı yaptı.

İLK ADIM MAHSUN'DAN GELMİŞTİ

Alişan ile yıllarca konuşmayan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz sene ailesinin de içinde olduğu araçla kaza yaparak ölümden dönen şarkıcıyıevinde ziyaret ederek ilk adımı atmıştı. Kırmızıgül'ün küs olmasına rağmen yanına gelmesinden çok etkilenen Alişan, "Beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz deprem oldu o kadar insan öldü. İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak görüşülmeyecek kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından beni hiç tanımayan benim tanımadığım o kadar insan benim arayıp mahcup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" demişti.

ALİŞAN'I ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Mahsun Kırmızıgül de bu olayın ardından Alişan'ı kardeşini kaybettiği gün de yalnız bırakmadı. Kırmızıgül, koronavirüs nedeniyle 21 Temmuz'da kardeşini kaybeden Alişan'a sosyal medya hesabından baş sağlığı dilemişti. Dün ise Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'den üzücü haber geldi ve baba-kız koronavirüse yakalandı.Koronavirüse yakalandığını ABD seyahati öncesi öğrenen Kırmızıgül ve kızı 14 gün karantinaya alındı.

"GEÇMİŞ OLSUN ABİ"

Alişan, acı gününde kendisini yalnız bırakmayan Mahsun Kırmızıgül'e karşılık verdi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında Kırmızıgül ve kızının olduğu fotoğrafı 'Geçmiş olsun abi' notuyla paylaştı.

EMİNE ÜN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi dün sabah hayatını kaybetti. Alişan ise Instagram hesabından Emine Ün ile annesinin fotoğrafını paylaşarak "Allah sabır versin, mekanı cennet olsun" dedi. Emine Ün ise kardeşini aynı sebeple kaybeden Alişan'a "Nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.