Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Bıçaklayan Kişi Tutuklandı

Eski Eşini Bıçaklayan Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eski Eşini Bıçaklayan Kişi Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Ayşe Kaya'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Habip Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada olayda yaralanan Ayşe Kaya'nın Buca Seyfi Demirsoy Hastanesindeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, bilinci açık olan Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay

Buca ilçesinde dün meydana gelen olayda, Adatepe Mahallesi'nde bir otobüs durağında yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya ile tartışan Habip Kaya, kadını yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]