Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı göğsünden bıçaklayarak öldürürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Hasan Taş Sokak'ta meydana geldi. Mesut İnan, husumetli olduğu Dursun Can'ın bulunduğu evin önüne gitti. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dursun Can, Mesut İnan'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Dursun Can'ın cezaevinden 5 ay önce çıktığı belirtildi. Olayın ise Dursun Can cezaevinde olduğu sırada Mesut İnan'ın, Dursun Can'ın eski eşi C.G.'yi rahatsız etmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.