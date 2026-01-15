Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
15.01.2026 18:10
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Dursun Can, eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Can, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı göğsünden bıçaklayarak öldürürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Hasan Taş Sokak'ta meydana geldi. Mesut İnan, husumetli olduğu Dursun Can'ın bulunduğu evin önüne gitti. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dursun Can, Mesut İnan'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Dursun Can'ın cezaevinden 5 ay önce çıktığı belirtildi. Olayın ise Dursun Can cezaevinde olduğu sırada Mesut İnan'ın, Dursun Can'ın eski eşi C.G.'yi rahatsız etmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
