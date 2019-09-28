Son Dakika Haberleri: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Lübnan'da bir günlük yas ilan edildi
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Lübnan'da bir günlük yas ilan edildi

1 saat önce

Lübnan’da hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için bir günlük yas ilan edildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Lübnan'da bir günlük yas ilan edildi, System.String[]

Lübnan'da hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için bir günlük yas ilan edildi.


Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan dostu olan Jacques Chirac'ın ölümü nedeniyle pazartesi günü yas ilan ediyoruz" dedi.

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Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı, Fransa, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 
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