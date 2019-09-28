Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için Lübnan'da bir günlük yas ilan edildi
1 saat önce
Lübnan’da hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için bir günlük yas ilan edildi.
Lübnan'da hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için bir günlük yas ilan edildi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan dostu olan Jacques Chirac'ın ölümü nedeniyle pazartesi günü yas ilan ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16
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