Eski Hakim Akyıldız'a FETÖ'den 9 Yıl Hapis

20.01.2026 14:15
Eski hakim Yaşar Akyıldız, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski hakim Yaşar Akyıldız, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı sanığa söz verdi. Akyıldız ifadesinde şunları söyledi:

"Yargıtay'da çoğu üye FETÖ zamanında oy ile seçildi. O zaman ki seçilenler de FETÖ'cü diye adlandırılabilir mi? HSYK üyeliği seçim döneminde aday olduğumda, oy toplama sürecimde bir ayrım yapmadım. Zaten üç dairede çalıştım. Birçok öğrenciye akademide ders verdim. Bu şekilde herkesi aradım ve oy istedim."

Sanık Akyıldız'ın avukatı ise sanığın üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savunarak mahkemeden müvekkilinin beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Akyıldız, suçsuz olduğunu iddia ederek mahkemeden beraatini talep etti. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski hakim Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi. Şüphelinin, haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu bilgisi yer almıştı. İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Hakim, Ceza, Son Dakika

