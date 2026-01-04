Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
04.01.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi tarafından yapılan açıklamada ''Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir'' denildi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde rahatsızlanarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

85 yaşındaki Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin "Tantan Ailesi" imzasıyla, Tantan'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

SADETTİN TANTAN HASTANEYE KALDIRILDI, AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aileden yapılan açıklamada Tantan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken; bir süre daha hastanede istirahat edeceği kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Sadettin Tantan'ın ailesi olarak sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Kendisinin genel sağlık durumu iyidir, hayati ya da kritik bir durumu bulunmamaktadır. Doktorların tavsiyesi doğrultusunda birkaç gün hastanede istirahat edecek olup tedavisi devam etmektedir. Bu süreçte soran, arayan ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Sakarya Ünivesitesi Rektörü Hamza Al, Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü, tüm doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, Sakarya ve Sapanca eşrafına ilgi ve özverileri için şükranlarımızı sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sadettin Tantan, İçişleri Bakanı, Kalp Krizi, Politika, Gündem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:12:23. #7.11#
SON DAKİKA: Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.