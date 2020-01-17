Eski Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Benli Kayseri'de yargılanacak - Son Dakika

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Eski Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Benli Kayseri'de yargılanacak
6 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası eski Genel Müdürü Levent Benli'nin dosyası mahkeme heyetince yetkisizlik kararıyla Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:00 Kaynak: AA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası eski Genel Müdürü Levent Benli'nin dosyası mahkeme heyetince yetkisizlik kararıyla Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Benli'nin, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması yapıldı.
Duruşmada Benli'nin savunması alınmazken, avukatı, müvekkilinin Kayseri'de gözaltına alındığını, sanığa isnat edilen suç delilleri ile olay yerinin yine Kayseri olduğunu ifade edilerek mahkemeden yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın Kayseri'ye gönderilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, yetkisizlik kararı vererek Benli'nin dosyasını Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
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