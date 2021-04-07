Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak - Son Dakika

Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak

07.04.2021 19:42
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği alınarak, Soma Belediyesi tarafından fizibilite raporu hazırlatılan Soma Teknolojik Sera alanı ile ilgili incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği alınarak, Soma Belediyesi tarafından fizibilite raporu hazırlatılan Soma Teknolojik Sera alanı ile ilgili incelemelerde bulundu. Teknolojik Sera Bölgesiyle eski kül arazilerinin tarıma kazandırılması, yapılan yatırımla üretim, istihdam, ihracat ile bölge ekonomisine büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

Soma'ya bağlı Yırca Mahallesi sınırında bulunan Soma Santral Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait eski kül döküm arazisi olan parseller üzerine, yine Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin termik santralinin mevcut ısısıyla ısıtılacak Teknolojik Sera Bölgesi kurulması yönünde Soma Belediyesi tarafından fizibilite raporu hazırlatılmıştı. Hazırlanan ilgili fizibilite raporu ile teknolojik sera bölgesinin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce sahada incelemelerde bulunuldu. Alanda yapılan incelemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli teknik personeller katıldı. İncelemenin ardından fizibilite raporu ile ilgili teknik toplantı da gerçekleştirildi. Madenciliğe alternatif istihdam sektörlerinin oluşturulmasında öncelikli ilçeler arasına alınan Soma'da, Teknolojik Sera Bölgesiyle eski kül arazilerinin tarıma kazandırılması, yapılan yatırımla üretim, istihdam, ihracat ile bölge ekonomisine büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Bunlarla birlikte enerji verimliliğinin sağlanması, termal ve kimyasal kirlenmelerin azaltılması, kül deposunun üzerinin kapatılıp arazideki partiküllerin uçmasının engellenmesi de amaçlanıyor.

Soma Belediyesini de ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u da ziyaret etti. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Soma programında Soma Belediyesini de ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile bir araya gelen Ertuğrul Yıldırım'a, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ile Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik personeller de eşlik etti. Ziyarette Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna da hazır bulundu. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak
Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Soma Belediyesi, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eski kül arazisi 'Teknolojik Sera' alanı olacak - Son Dakika Ekonomi


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