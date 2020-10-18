Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı - Son Dakika

Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı

18.10.2020 15:22
Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Şimşek, 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabını gençlere yönelik hazırladığını belirterek, "Bu din bizim dinimiz, kitap bizim kitabımız, onu anlamamız, onunla beraber yaşamamız lazım.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Şimşek, 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabını gençlere yönelik hazırladığını belirterek, "Bu din bizim dinimiz, kitap bizim kitabımız, onu anlamamız, onunla beraber yaşamamız lazım. Yoksa kuru kuruya 'Müslümanım' demenin bir anlamı yok. Araştırarak, yüreğimizde hissederek, inanarak iman etmek lazım" dedi.

Eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Şimşek, yaptığı açıklamada, 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabının bir meal ya da tefsir olmadığını ifade etti. Kur'an'dan özellikle modern sorunlara yönelik çözümler getiren ayetleri seçtiğini söyleyen Şimşek, "Kutsal metni inceleyen, anlamaya çalıştığım ve anladığımı da anlatmaya çalıştığım bir kitap olarak değerlendirilmesini isterim. İçerisinde aslında 800 tane ayet vardır. Ben sadece burada gerçekten de hayat tecrübemi Kur'an ile birleştirerek bugünkü sorunlarımız nedir, onlara çözüm getirmeye çalıştım. Yani yoksa 'meal yazayım, Kur'an ne diyor'dan ziyade amacım, 'Kur'an'ın dediği bugün ne anlama geliyor, nerede bunları kullanacağız, hangi sorunumuzu çözerken nasıl kullanacağız' idi" diye konuştu.

Kitap üzerinde yaklaşık 2,5 yıl çalıştığını kaydeden Şimşek, "Önce o meseleyle ilgili ayetleri koyduk, arkasından da kıssadan hisseler bölümünde bu ayetler bugünkü meselelerde bizi nasıl aydınlatıyor onu işlemeye çalıştım. Diyelim ki emanet ve liyakat konusu, konu altında işlemiş. Emanet ve liyakat ile ilgili Kur'an'da ayetlere bakıyorum, 10-15 tane çıkıyor diyelim, doğrudan ya da dolaylı olarak. Bu benim için bu konuyu işlemekte yeterli görüldüğü zaman artık başka bir şeye çok başvurmuyorum. Ama bazı şeyler kenarında kalınca o zaman çok emin olduğumu hadis-i şerifleri de aldım buraya, yine 30-40 tane kadar hadis-i şerif var" diye konuştu.'KUR'AN ELBETTE BİZE YETER, AMA SÜNNET DE ANLAŞILMASI İÇİNDİR'Kur'an ayetlerini yine Kur'an'la açıklamaya öncelik verdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Özellikle Kur'anla açıklamalı, ben orada yeteri kadar açıklama bulamadığım yerlerde de hadis-i şeriflere başvurdum. Hazreti Ali'den Hazreti Ömer'den kıssalara da başvurduğum oldu. Ama temel olarak Kur'an, o bakımdan adı 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak'. Yoksa bazı akımlar var şimdi hadisleri tamamen reddeden. Kur'an elbette bize yeter, ama sünnet de zaten onun anlaşılması içindir, onları reddetmiyorum, asla. Kur'an yaşanılması gereken, bizimle beraber olması gereken, hep elimizde durması gereken bir kitap. Zaten o sebeple ben kitabın kapağını pembe yaptım, gül yaptım. Bu din bizim dinimiz, kitap bizim kitabımız, onu anlamamız lazım, onunla beraber yaşamamız lazım. Yoksa kuru kuruya 'Müslümanım' demenin bir anlamı yok. Çünkü o taklidi iman oluyor, öyle görmüşüz, öyle gidiyor. Tahkiki yani araştırarak, bakarak yüreğimizde hissederek, inanarak bunu iman etmek lazım diye düşünüyorum."'GENÇLERİ HEDEF ALDIK'

Son dönemde deizmin gençler arasında yayılmaya başladığına işaret eden Şimşek, "Yaşlılara anlatmak yerine gençleri biz hedef olarak aldık. Daha doğrusu ben 64 yaşındaki tecrübelerimi, hem gençlik hem yaşlılık dönemi tamamen hepsini bunların içine koyarak onlara bir terkin sunmaya çalıştık. Kapağını da o şekilde dizayn etmeye çalıştık. Yaklaşık 1 ay oldu, ilk baskısı bitti diyebilirim, 2'nci baskıya hazırlanıyoruz. Gençlerin olumlu tepkilerini görmekten, onların elinde bu kitabı rahatça trende giderken veya hastanede gezerken ellerinde tutabilmelerinden çok mutluyum ben doğrusu" dedi.


Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı
Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı
Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı

Şaban Şimşek, Atama, Kitap, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski MEB Müsteşar Yardımcısı Şimşek'ten 'Kur'an'ı Kur'an'la Anlamak' kitabı - Son Dakika

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