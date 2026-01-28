Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu - Son Dakika
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

28.01.2026 15:18
Fransa'da bir milletvekilinin içeceğine uyuşturucu madde koyarak cinsel saldırı niyetiyle hareket ettiği gerekçesiyle yargılanan eski senatör Joel Guerriau'nın cezası belli oldu. Mahkeme eski senatörü 2.5 yılı ertelenmiş olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransa, ülkede büyük yankı uyandıran Pelicot Davası'nın bir benzeriyle yeniden gündeme oturdu. Fransız eski senatör Joel Guerriau (68), milletvekili Sandrine Josso'nun içeceğine uyuşturucu madde koyarak cinsel saldırı niyetiyle hareket etme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

4 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Paris'teki mahkeme, Guerriau'nun "Josso'ya eylemlerini ayırt etme ya da kontrol etme kabiliyetini bozabilecek bir maddeyi istemeden vermiş olabileceği" yönündeki savunmasını reddederek, eski senatörü iki buçuk yılı ertelenmiş olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Joel Guerriau'nun cezasının 1,5 yılını cezaevinde geçirmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme kararında, tecavüz ya da cinsel saldırı niyetinin; Guerriau'nun Josso'ya uyuşturucu katılmış içeceği içmesi için ısrar etmesi, alışılmadık ve uygunsuz davranışları ve cinsel saldırı kapsamında uyuşturucular ve etkileri üzerine yaptığı internet aramaları da dahil olmak üzere çeşitli unsurlardan çıkarılabileceği belirtildi.

AVUKATLARINDAN TEMYİZ AÇIKLAMASI

Guerriau'nun avukatları, karara itiraz etmeyi planladıklarını söyledi. Avukat Henri Carpentier, "Dosya, temyiz mahkemesinde yeniden değerlendirilecek; özellikle de müvekkilimin tamamen reddettiği saldırı niyeti konusunda" dedi.

SANDRINE JOSSO OLAY ANINI ANLATMIŞTI

Fransa'da 2023 yılında Joel Guerriau, eski senatörlük görevini yürütürken, milletvekili Sandrine Josso'yu kendi dairesine davet etmiş, resmi kaynaklara göre, bu davet bir seçim zaferini kutlamak amacıyla yapılmıştı. Sandrine Josso verdiği ifadede, Guerriau'nun kendisine ikram ettiği alkollü içecekten içtikten kısa süre sonra kötü hissettiğini ve normal tepkiler veremediğini belirtmiş, içeceğin tadının alışılmadık olduğunu söylemişti. Milletvekili Josso, olay sırasında eğer daireden ayrılmayı başaramasaydı Guerriau'nun kendisine saldıracağından emin olduğunu ifade etmişti. Guerriau, suçlamaları reddetmiş, ekim ayında senatörlük görevinden istifa etmişti.

Kaynak: İHA

Milletvekili, 3. Sayfa, Güncel, Fransa, Medya, Suç, Son Dakika

