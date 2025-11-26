Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti

Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti
26.11.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de A.A., eski sevgilisi Ebru K.'yı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Kayseri'de iddiaya göre eski sevgilisi A.A. (41) tarafından tüfekle vurulan Ebru K. (36), hayatını kaybetti.

ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULDU

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.'yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, efsane seri Rush Hour için düğmeye bastı Trump, efsane seri Rush Hour için düğmeye bastı
Kiracılar dikkat Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Greta Thunberg’in Venedik eylemi sonrası şehre girişi yasaklandı Greta Thunberg'in Venedik eylemi sonrası şehre girişi yasaklandı
İtalya’da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı
Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı 500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

21:14
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
20:56
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye
20:47
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan İşte Pep Guardiola’nın istediği Türk yıldız
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız
20:39
Gümüşhane’de yalnız yaşayan yaşlı adam camide ölü bulundu
Gümüşhane'de yalnız yaşayan yaşlı adam camide ölü bulundu
20:32
Hong Kong’daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda Yüzlerce kişi kayıp
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp
20:28
Bahçeli’nin sözleri, Dilek İmamoğlu’nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 21:47:35. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Sevgili Tüfekle Vurdu: Ebru K. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.