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Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi - Son Dakika

Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi

10.11.2021 17:45
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi

Bartın'da eski sevgilisi tarafından iş yerinde silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını yitiren genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'da eski sevgilisi tarafından iş yerinde silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını yitiren genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'ın Karasu köyünde meydana gelen olayda fındık deposunda çalışan Azize Gülmez (25) iş yerine gelen eski sevgilisi Ercan Özkavlak (27) tarafından göğsünden silahla vuruldu. Silah sesleri üzerine olayın yaşandığı yere koşan Azize Gülmez'in iş arkadaşı Emrullah Yıldız'da Özkavlak tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Gülmez ve Yıldız 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gülmez için Güzelcehisar Yaylacık mahallesindeki evinin önünde alınan helallik sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın gelinlik serili tabutuna sarılan acılı baba ve erkek kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülmez'in acılı ailesinin cenaze töreninde de güçlükle ayakta durduğu görülürken kılınan cenaze namazı sonrasında genç kızın naaşı köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Eski sevgilisini öldüren ve iş arkadaşını da ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan, bir süre sonra da Jandarma ekiplerine teslim olan Özkavlak'ın Jandarmadaki sorgusunda Azize Gülmez ile 3 yıllık birlikteliği olduğunu ve aynı iş yerinde çalışan Emrullah Yıldız'la ilişkisi olduğunu hissettiğini ifade ederek, "İş yerine konuşmak için gitmiştim. Öldürmek gibi bir planım yoktu. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.

Özkavlak, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraflı)

(Bülent Bostancı/İHA)

Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi
Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi

Cenaze, Bartın, Fındık, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kız toprağa defnedildi - Son Dakika
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