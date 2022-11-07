Eski sevgilisini darp ettiği öne sürülen Çağatay Akman hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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Eski sevgilisini darp ettiği öne sürülen Çağatay Akman hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi

07.11.2022 15:22

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Akman'ın 2 kişiye karşı 3 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"SİZİ CİHANGİR'DE BARINDIRMAM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın, Öykü'nün evinin önüne giderek Çağatay'ı uzaklaştırmak istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay'ın ise 'sizi Cihangir'de barındırmam', 'sizi öldüreceğim' şeklinde ikisini de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bunun sonucunda da müşteki şüpheliler Furkan ve Öykü'nün Çağatay'ı darp ettikleri, Çağatay'ın da Furkan ile Öykü'yü darp ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca Adli Tıp Raporuna göre tarafların birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde birbirlerini yaraladıkları da aktarıldı.

Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi

ESKİ SEVGİLİ VE ARKADAŞININ DA HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi
Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi
Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisini darp ettiği öne sürülen Çağatay Akman hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisini darp ettiği öne sürülen Çağatay Akman hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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