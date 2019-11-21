Son Dakika Haberleri: Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti
Son Dakika Politika Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti - Son Dakika

Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti

6 saat önce

Eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel hayatını kaybetti.

Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti, System.String[]

Eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel hayatını kaybetti.

Demirel'in cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çanakkale Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Gümüşhane'de 1924'de doğan Demirel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. Ankara ve Bursa emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan Demirel, 1981-1983 yıllarında TBMM Danışma Meclisi Bursa üyeliği yaptı.

Çanakkale Merkez, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, eşinin vefatından 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]