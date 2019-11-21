Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel vefat etti

Eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel hayatını kaybetti.

Demirel'in cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çanakkale Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Gümüşhane'de 1924'de doğan Demirel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. Ankara ve Bursa emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan Demirel, 1981-1983 yıllarında TBMM Danışma Meclisi Bursa üyeliği yaptı.