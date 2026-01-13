Eski Usul Ekmeklere Talep Artıyor - Son Dakika
Eski Usul Ekmeklere Talep Artıyor

Eski Usul Ekmeklere Talep Artıyor
13.01.2026 14:15
Aydın'da Nurgüzel Yılmaz, doğal ekmek ile restoranların gözdesi oldu. Müşteriler sağlıklı besleniyor.

Doğal ve sağlıklı beslenmenin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde eski usul ev ekmeklerine olan talep de arttı. Aydın'da yaşayan 42 yaşındaki Nurgüzel Yılmaz, annesinden öğrendiği yöntemle yoğurduğu hamurdan pişirdiği ekmek ile çalıştığı işletmenin gözdesi oldu.

Her geçen gün zorlaşan hayat şartları bazılarının ekmeğini taştan çıkarmayı zorlarken, özellikle son yıllarda eski usul hamur yoğurmasını bilip güzel ekmek pişiren hanımlar restoran ve lokantaların aranan elemanı haline geldi. Aydın merkez Kızılcaköy'de bulunan Zeytin Kahvaltı adlı işletme müşterilerine daha taze ve daha sağlıklı ekmek yedirmek için ilginç bir sisteme başvurdu. Nostaljik ortamda doğal gıdaların servis edildiği kahvaltı evinde ekmek de eski usul sistemle sacdan sofraya sıcak sıcak ulaştırılıyor.

Hamur yoğurup ekmek pişirmeyi büyüklerinden öğrendiğini belirten Nurgüzel Yılmaz, arkadaşları aracılığı ile bu işi bulduğunu belirterek ekmeğini hamur yoğurup ekmek pişirerek kazandığını belirtti. Artık insanların sadece karnını doyurmak için değil hem lezzet alıp hem de sağlıklı beslenmek için bir yerlere gidip yemek yediğini belirten işletmenin sahibi Turhan Kovank, "Bir zamanlar teknolojik aletler ile yapılan yemekler ve pişirilen ekmekler insanlara sanki daha güzelmiş gibi geldi. Artık insanlar el değmeden değil bizzat maharetli ellerde organik ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış gıdaların daha sağlıklı olduğunu fark etti. Biz de işletme olarak organik ürünlerle servis yapmaya gayret ediyoruz. En çok sevilen ürünlerimizden biri geleneksel yöntemlerle pişirdiğimiz bazlama. Nurgüzel hanımın ekmekleri herkes tarafından sevilerek tüketiliyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ekmek, Aydın

