Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi

03.09.2022 18:31
Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi

Eski Vezirköprü Belediye Başkanı Bekir Özata 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Vezirköprü Belediye Başkanı Bekir Özata 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Özata için Vezirköprü Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Bekir Özata'nın kendi yazdığı özgeçmişini okudu ve ailesine sabır diledi.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, yaptığı konuşmada, Bekir Özata ile kısa süre önce tanıştığını ve Özata'nın değerli bir kişilik olduğunu ifade ederek, "Kendisi alim bir insandı. Yaptığı işlerle çok büyük hizmetlerde bulundu. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Bekir amcamız yanında sadece burada bulunanların duasını götürdü. Yaptığı görev zordu. Belediye başkanlığı hakkıyla yapılırsa mükafatı çok olan, hakkıyla yapılmazsa da vebali çok olan bir görevdir. Biz şahidiz, o görevini hakkıyla yaptı. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Eski Samsun Milletvekili ve Vezirköprü Belediye Başkan Suat Binici ve Özata'nın damadı emekli müftü Aslan Türk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua okundu, helallik alındı.

Özata'nın cenazesi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA

İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement