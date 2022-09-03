Eski Belediye Başkanı Özata için belediye önünde cenaze töreni düzenlendi

Eski Vezirköprü Belediye Başkanı Bekir Özata 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Özata için Vezirköprü Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Bekir Özata'nın kendi yazdığı özgeçmişini okudu ve ailesine sabır diledi.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, yaptığı konuşmada, Bekir Özata ile kısa süre önce tanıştığını ve Özata'nın değerli bir kişilik olduğunu ifade ederek, "Kendisi alim bir insandı. Yaptığı işlerle çok büyük hizmetlerde bulundu. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmak. Bekir amcamız yanında sadece burada bulunanların duasını götürdü. Yaptığı görev zordu. Belediye başkanlığı hakkıyla yapılırsa mükafatı çok olan, hakkıyla yapılmazsa da vebali çok olan bir görevdir. Biz şahidiz, o görevini hakkıyla yaptı. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Eski Samsun Milletvekili ve Vezirköprü Belediye Başkan Suat Binici ve Özata'nın damadı emekli müftü Aslan Türk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua okundu, helallik alındı.

Özata'nın cenazesi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.