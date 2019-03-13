Son Dakika Haberleri: Eskigediz'de Sıcak Asfalt Çalışmaları

Eskigediz'de Sıcak Asfalt Çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Eskigediz'de Sıcak Asfalt Çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesi Eskigediz Beldesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Eskigediz Belde Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Beldemiz Camikebir Mahallesi ile Altınkent Köyü alt geçit projesi çalışmalarında, Karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltlama çalışmasına başlandı.Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Amacımız Eskigediz halkına bıkmadan yorulmadan hizmete devam etmek" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Ercan Şimşek, Gediz, Kütahya, Eskigediz, Yaşam
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