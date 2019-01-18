Son Dakika Haberleri: Eskil'de Karne Heyecanı

Eskil'de Karne Heyecanı

39 dakika önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilköğretim öğrencileri karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde ilköğretim öğrencileri karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Eskil Latife Hanım Anaokulu'nda düzenlenen karne töreninde, bir de yıl sonu sergisi açıldı.

Eskil Latife Hanım Anaokulunun toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşan ilçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, öğrenci, öğretmen ve velilerin hep diyalog halinde olmalarının başarı çıtasını yükselteceğini söyledi.

Törene İlçe Kaymakamı Karaalioğlu'nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kolukısa, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Latife Hanım, Aksaray, Eskil, Güncel
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