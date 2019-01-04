Son Dakika Haberleri: Eşkinat: "Süleymanpaşa Belediyesi Her Türlü Hava Koşuluna Hazır"

Eşkinat: "Süleymanpaşa Belediyesi Her Türlü Hava Koşuluna Hazır"

53 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa ve çevresinde yoğun kar yağışı beklendiği bilgisinin ardından çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve çalışmalar sonrasında şehrin herhangi bir yerinde problem yaşanmadığını açıkladı.

Eşkinat:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa ve çevresinde yoğun kar yağışı beklendiği bilgisinin ardından çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve çalışmalar sonrasında şehrin herhangi bir yerinde problem yaşanmadığını açıkladı.

Akşam saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri kar yağışı ile birlikte sokaklara çıkarken yağışın başladığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin dört bir yanında yolların açık kalması için mücadele eden ekipler ayrıca olası buzlanmanın önüne geçebilmek adına da gece boyunca buz çözücü solüsyon ile ana arterlerde çalışma yaptı.

"Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Kar yağışının başlaması ile birlikte yine tüm ekiplerimiz sahada çok çalıştı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yağışlar devam edecek. Biz de çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan olası sorunlara karşı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 0850 450 59 59 numaradan 24 saat hizmet verdiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Ekrem Eşkinat, Tekirdağ, Kar, Süleymanpaşa, Güncel
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