Eskişehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma ve Tarımsal İş Birliği Protokolleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma ve Tarımsal İş Birliği Protokolleri

13.11.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Sivrihisar, Seyitgazi, Alpu ve Mahmudiye Belediyeleri ile tarımsal iş birliği ve küçükbaş hayvan desteği protokolleri imzaladı. Protokoller, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını hedefliyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kırsal kalkınmayı desteklemek, belediye arazilerini üretime kazandırmak ve elde edilen ürünleri hem üreticiye destek hem de sosyal projelerde değerlendirmek amacıyla Sivrihisar, Seyitgazi, Alpu ve Mahmudiye Belediyeleri ile tarımsal iş birliği ve küçükbaş hayvan desteği protokolü imzaladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar, Seyitgazi, Alpu ve Mahmudiye Belediyeleri ile tarımsal iş birliği protokolü; Seyitgazi ve Alpu Belediyeleri ile de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği protokolü imzaladı. Protokoller, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan tarafından imza altına alındı.

Protokoller kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait kullanılmayan tarım arazileri, ilgili ilçe belediyelerinin kullanımına verilecek. İlçe belediyeleri bu arazilerde yonca, arpa, buğday, yulaf, baklagil, soğan gibi ürünlerin ekimini yapacak ve üretim süreçlerinin tamamından sorumlu olacak.

Protokoller 5 yıl geçerli olacak

Protokole göre, ilçe belediyeleri tarafından üretilen ürünlerin yüzde 10'u bedelsiz olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek. Ürünler, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destekleme projelerinde kullanılacak. Ayrıca aşevi, kent lokantaları gibi sosyal belediyecilik hizmetlerinde de değerlendirilebilecek. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine dayanılarak hazırlanan protokoller, beş yıl süreyle geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesi, üretim faaliyetlerini yerinde denetleme ve gerektiğinde müdahale etme yetkisine sahip olacak.

"Sosyal dayanışmayı güçlendirmek için ilçe belediyelerimizle el ele veriyoruz"

Başkan Ünlüce, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Eskişehir'in bereketli topraklarını üretime kazandırmak, kırsalda refahı artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için ilçe belediyelerimizle el ele veriyoruz. Üreten belediyecilik anlayışımızı kent genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe belediye başkanları da Ünlüce'ye kırsal kalkınmaya verdiği önem için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sivrihisar, Mahmudiye, Seyitgazi, Eskişehir, Tarım, Alpu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma ve Tarımsal İş Birliği Protokolleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı manzara Binaya yayılan ağır koku ihbarıyla ortaya çıktı Acı manzara! Binaya yayılan ağır koku ihbarıyla ortaya çıktı
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Şehit babasının sözleri yürekleri yaktı: ’Gelince ararım’ dedi, gelmedi oğlum, gelemedi Şehit babasının sözleri yürekleri yaktı: 'Gelince ararım' dedi, gelmedi oğlum, gelemedi
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti Tüm etkinlikler iptal edildi Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi
Trump’tan Herzog’a mektup: Netanyahu’yu affet Trump'tan Herzog'a mektup: Netanyahu'yu affet

12:25
2026 yılında dünyayı ne bekliyor The Economist’in kehanetleri şaşırttı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı
12:21
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12:02
MSB: C-130’ların uçuşu durduruldu
MSB: C-130'ların uçuşu durduruldu
11:24
Galatasaray’a transferde 80 milyon euroluk şok
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
11:12
10 Kasım’da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
10:55
Gürcistan’da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 12:48:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma ve Tarımsal İş Birliği Protokolleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.