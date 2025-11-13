Eskişehir Belediyesi'nden Kırsal Kalkınma ve Tarımsal İş Birliği Protokolleri

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kırsal kalkınmayı desteklemek, belediye arazilerini üretime kazandırmak ve elde edilen ürünleri hem üreticiye destek hem de sosyal projelerde değerlendirmek amacıyla Sivrihisar, Seyitgazi, Alpu ve Mahmudiye Belediyeleri ile tarımsal iş birliği ve küçükbaş hayvan desteği protokolü imzaladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar, Seyitgazi, Alpu ve Mahmudiye Belediyeleri ile tarımsal iş birliği protokolü; Seyitgazi ve Alpu Belediyeleri ile de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği protokolü imzaladı. Protokoller, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan tarafından imza altına alındı.

Protokoller kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait kullanılmayan tarım arazileri, ilgili ilçe belediyelerinin kullanımına verilecek. İlçe belediyeleri bu arazilerde yonca, arpa, buğday, yulaf, baklagil, soğan gibi ürünlerin ekimini yapacak ve üretim süreçlerinin tamamından sorumlu olacak.

Protokoller 5 yıl geçerli olacak

Protokole göre, ilçe belediyeleri tarafından üretilen ürünlerin yüzde 10'u bedelsiz olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek. Ürünler, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destekleme projelerinde kullanılacak. Ayrıca aşevi, kent lokantaları gibi sosyal belediyecilik hizmetlerinde de değerlendirilebilecek. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine dayanılarak hazırlanan protokoller, beş yıl süreyle geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesi, üretim faaliyetlerini yerinde denetleme ve gerektiğinde müdahale etme yetkisine sahip olacak.

"Sosyal dayanışmayı güçlendirmek için ilçe belediyelerimizle el ele veriyoruz"

Başkan Ünlüce, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Eskişehir'in bereketli topraklarını üretime kazandırmak, kırsalda refahı artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için ilçe belediyelerimizle el ele veriyoruz. Üreten belediyecilik anlayışımızı kent genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe belediye başkanları da Ünlüce'ye kırsal kalkınmaya verdiği önem için teşekkür etti.