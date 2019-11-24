Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı eşi tarafından satırla ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 44 gündür tedavisi süren Ayşe Tuğba Arslan (45), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesinin yarın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Vişnelik Mahallesi'ndeki bir anaokulunda yardımcı personel çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. ise tutuklanmıştı.