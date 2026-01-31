Eskişehir\'de 46 Bin Motosiklet Denetlendi

Eskişehir'de 2025 yılında gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince yapılan denetimlerde, yaya kaldırımı ve yaya yollarında motosiklet kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, iki aracın arasından geçmek, fazla yolcu taşımak, başka araca tutunarak motosiklet kullanmak ile koruma başlığı ve koruyucu tertibat takmadan seyir halinde olmak gibi ihlaller tespit edildi.

Toplam 46 bin 929 motosikleti denetleyen polis, ihlaller nedeniyle 7 bin 173 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı