Eskişehir\'de 74 Etkinlikte 65 Bin Kişiye Siber Eğitim

Eskişehir'de polis ekiplerince 2025 yılı içerisinde düzenlenen 74 etkinlikte, toplam 65 bin 82 vatandaşın siber suçlarla ilgili bilgilendirildiği açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede; çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Üniversiteler, fuar alanları, stadyum, merkezi lokasyonlar ve şehrin kalabalık noktalarında stantlar kurularak bilgi yarışmaları düzenlendi. Ekiplerce vatandaşlara broşürler dağıtılırken, halkın görebileceği uygun yerlere afişler asıldı. Ayrıca kurum çalışanlarına, ebeveynlere, merkez ve dış ilçelerimizde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda öğrenci, öğretmen katılımı ile seminerler de düzenlendi.

Bu çalışmalar dahilinde yıl boyunca düzenlenen 74 etkinlik sonucunda, toplam 65 bin 82 vatandaşın siber suçlarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR