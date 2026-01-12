Kız kavgasında 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı

Eskişehir'de iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

KIZ MESLESİNDE, 4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü. M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.'yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı.

DURUMU AĞIR

Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.