Eskişehir'de boş arazide bulunan lastikler alev aldı - Son Dakika

Eskişehir'de boş arazide bulunan lastikler alev aldı

Eskişehir'de boş arazide bulunan ve kullanılmayan lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de boş arazide bulunan ve kullanılmayan lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Gündoğdu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı kenarında lastiklerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanın kentin birçok yerinden görüldüğü olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalından çektikleri suyu da kullanarak yaklaşık bir saatte alevleri söndüren ekipler, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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