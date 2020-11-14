Eskişehir'de çıkan yangında 50 ton arpa, 2 traktör ve 3 ahır zarar gördü - Son Dakika

Eskişehir'de çıkan yangında 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, 1000 adet yonca balyası ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesi'nde çıkan yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabildi.
Park halindeki kamyonetin elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangın, civardaki balya yığınına sıçrayarak alevleri artırdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 çift teker traktör, bir kamyonet, 50 ton arpa, 1000 adet yonca balyası ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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