Eskişehir'de Darbe ile Ölüm Davası Başladı

23.01.2026 16:42
Tepebaşı'nda husumet nedeniyle öldürülen Doğruk'un davada sanık Aydın K. tutuklu yargılanıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Doğruk'u sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Aydın K. ile maktul Hasan Hüseyin Doğruk'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Aydın K, savunmasında, olaydan yaklaşık 1,5 ay önce maktulün kendisini darbettiğini öne sürdü.

Olay günü maktulden korktuğunu ifade eden Aydın K, kendisini korumak amacıyla eline aldığı tahta parçasıyla bel ve kafa bölgesine 3-4 kere vurduğunu söyledi.

Maktulü öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan sanık, olaydan dolayı pişman olduğunu ve adalete güvendiğini belirtti.

Maktulün eşi Hatice Doğruk ile oğlu İlker Doğruk ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Doğruk'un avukatı Kemal Kaan Bayar da sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, dosya kapsamındaki kamera kayıtları, olayın oluş şekli ve deliller dikkate alınarak Aydın K'nin kasten öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

Olay

Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta 27 Eylül'de, Hasan Hüseyin Doğruk (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Aydın K. (47) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u darbetmişti.

Kaçmaya çalışan Doğruk'u bir süre sonra yakalayan şüphelinin, elindeki sopayla vurmaya devam ettiği, ağır yaralanan Doğruk'un ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Tepebaşı, Cinayet, Güncel, Aydın, Suç

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
