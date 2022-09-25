Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve evlerden çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen S.B, E.D, Ö.U. ile Z.E'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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