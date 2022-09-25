Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 16:34
Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve evlerden çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen S.B, E.D, Ö.U. ile Z.E'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, S.B, E.D. ile Ö.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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