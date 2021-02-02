Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

02.02.2021 13:21
Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de garajdaki otomobili çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de garajdaki otomobili çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanın garajındaki Orhan G'ye ait 350 bin lira değerindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki detaylı araştırmalar sonucu şüphelilerin Ali Kemal K. ve kız arkadaşı Laleh E. olduğunu belirledi. Bu zanlılar ile hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen A.Ö. ve G.E. eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, Orhan G'ye ait otomobilin yanı sıra evlerden çalıntı 2 televizyon, uydu alıcı cihazlar, DVD oynatıcı, 62 anahtar, 3 kamera, mutfak eşyaları ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

A.Ö. ve G.E, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ali Kemal K. ile Laleh E'nin işlemleri ise sürüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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